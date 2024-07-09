Манчестер Юнайтед сделал еще одну попытку приобрести одноклубника Миколенко

Манчестер Юнайтед не оставляет попыток приобрести центрбека Эвертона Джаррада Брантвейта.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" сделали еще одно предложение "ирискам" - 45 миллионов фунтов + 5 миллионов в качестве бонусов за 22-летнего англичанина.

Однако данная сумма все еще далека от 65-70 миллионов, которые требует мерсисайдский клуб. На данный момент между сторонами нет никакого соглашения.

По информации источника, сам Брантвейт открыт к переезду в Манчестер, а условия личного контракта не станут проблемой.

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В прошедшем сезоне Джаррад Брантвейт принял участие в 41 матче Эвертона во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью предупреждениями.

Ранее стало известно, что вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо отказался от "важного предложения" ради одного определенного клуба.

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