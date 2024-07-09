Определилась дата презентации Мбаппе в Реале

Француз явится перед мадридскими фанатами уже в июле.

Презентация форварда Реала Килиана Мбаппе состоится 16 июля на стадионе Сантьяго Бернабеу в 13:00 по киевскому времени. Об этом сообщает издание COPE.

Француз перешел в стан мадридского клуба из ПСЖ на правах свободного агента, о чем мадридский клуб объявил 3 июня.

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Также стала известна дата презентации 17-летнего бразильца Эндрика, который ранее играл за Палмейрас.

Футболиста представят в качестве игрока Реала 26 июля, через 5 дней после его 18-летия.

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