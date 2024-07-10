iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Испания имеет наибольшее количество побед подряд с 2010 года

"Фурия роха" находится на пике.
Сегодня, 10:59
Испания / Getty Images
Испания / Getty Images

Сборная Испании вчера, 9 июня, прошла в финал Евро-2024.

Как сообщает OptaJose, "фурия роха" побеждает в восьми официальных матчах подряд. Это самая длинная победная серия с 2010 года.

Читай также: Сумасшедший гол Ямаля в обзоре поединка Испания - Франция

14 лет назад под руководством Висенте дель Боске Испания победила в 12 официальных поединках подряд.

Отметим, что соперник Испании по финалу Евро определится сегодня, 10 июня, в матче между Нидерландами и Англией, который начнется в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро испания

Статьи по теме

Наставник сборной Испании: Я благодарен, что могу руководить 26 гениями Наставник сборной Испании: Я благодарен, что могу руководить 26 гениями
Макрон высказался о выступлении Франции на Евро Макрон высказался о выступлении Франции на Евро
Ряд топ-клубов Европы продолжают интересоваться вингером сборной Испании Ряд топ-клубов Европы продолжают интересоваться вингером сборной Испании
Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал
Помочь журналистам

Видео

16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Нидерланды и Англия разыграют путевку в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа13:55
Легенда сборной Германии завершит карьеру после Евро-2024
Другие страны13:55
Брат Энцо Фернандеса показал невероятную татуировку в честь игрока сборной Аргентины
Европа13:20
Довбик и Цыганков не поехали на предсезонный сбор Жироны
Европа13:18
Игрок МЮ попрощался с фанатами перед переходом в Жирону
Европа12:55
Манчестер Юнайтед ведет переговоры с ветераном команды о новом контракте
Евро-202412:55
Предшественники Ямала: где молодые звезды чемпионатов Европы?
Бокс12:25
Теофимо Лопес оценил поединок Ломаченко - Дэвис
Европа12:03
Вундеркинды Реала и Барселоны повторили достижения Роналду и Руни 20-летней давности
Евро-202412:00
Нидерланды – Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202411:45
Мбаппе оценил вылет Франции с Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK