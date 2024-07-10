Испания имеет наибольшее количество побед подряд с 2010 года

Сборная Испании вчера, 9 июня, прошла в финал Евро-2024.

Как сообщает OptaJose, "фурия роха" побеждает в восьми официальных матчах подряд. Это самая длинная победная серия с 2010 года.

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14 лет назад под руководством Висенте дель Боске Испания победила в 12 официальных поединках подряд.

Отметим, что соперник Испании по финалу Евро определится сегодня, 10 июня, в матче между Нидерландами и Англией, который начнется в 22:00 по Киеву.

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