Семья Мбаппе намерена приобрести клуб из Франции
Француз может стать у руля Кана.
Форвард Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе может приобрести Кан. Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло.
Семья футболиста хочет купить контрольный пакет акций клуба. Вопросами бизнеса занимается его мать и агент Файза Ламари.
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Сообщается, что переговоры о приобретении семьей контрольного пакета акций Кана находятся на продвинутой стадии.
Сейчас клуб выступает в Лиге 2, где по итогам прошлого сезона занял шестое место, набрав 58 очков в 38 матчах.
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