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Семья Мбаппе намерена приобрести клуб из Франции

Француз может стать у руля Кана.
Сегодня, 18:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе может приобрести Кан. Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло.

Семья футболиста хочет купить контрольный пакет акций клуба. Вопросами бизнеса занимается его мать и агент Файза Ламари.

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Сообщается, что переговоры о приобретении семьей контрольного пакета акций Кана находятся на продвинутой стадии.

Сейчас клуб выступает в Лиге 2, где по итогам прошлого сезона занял шестое место, набрав 58 очков в 38 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кан Килиан Мбаппе

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