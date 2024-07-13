Экс-игрок Реала считает, что Барселона не сможет конкурировать с мадридским клубом
Гути не верит в состав каталонцев.
Бывший игрок мадридского Реала Гути уверен, что в следующем сезоне Барселона не будет конкурентом "королевскому клубу". Таким образом испанец прокомментировал трансферные кампании обоих клубов. Напомним, Реал подписал Мбаппе, а Барса работает над переходом Нико Уильямса. "Нет, Барселона вызывает сомнения, разве она сможет бороться за все трофеи с двумя футболистами? А можно ли назвать кого-нибудь еще? Посмотрим, каким после травмы вернется Гави, каким вернется Педри, не будет ли через два месяца очередной травмы, как в прошлом сезоне. Посмотрим, как будет играть после Евро Гюндоган, учитывая его возраст, посмотрим, как в этом возрасте будет играть Левандовски. Тем временем Реал подписывает Мбаппе, уже имея в составе Беллингема, проверенного игрока, Винисиуса, проверенного игрока. У Барселоны таких нет. Такова реальность", - приводит слова Гути Mundo Deportivo. Ранее также сообщалось, что трансферная цель Барселоны в шаге от перехода в другой клуб.
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