iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Реала считает, что Барселона не сможет конкурировать с мадридским клубом

Гути не верит в состав каталонцев.
Сегодня, 22:08
Гути / Getty Images
Гути / Getty Images
Бывший игрок мадридского Реала Гути уверен, что в следующем сезоне Барселона не будет конкурентом "королевскому клубу".   Таким образом испанец прокомментировал трансферные кампании обоих клубов. Напомним, Реал подписал Мбаппе, а Барса работает над переходом Нико Уильямса.   "Нет, Барселона вызывает сомнения, разве она сможет бороться за все трофеи с двумя футболистами? А можно ли назвать кого-нибудь еще? Посмотрим, каким после травмы вернется Гави, каким вернется Педри, не будет ли через два месяца очередной травмы, как в прошлом сезоне.   Посмотрим, как будет играть после Евро Гюндоган, учитывая его возраст, посмотрим, как в этом возрасте будет играть Левандовски.   Тем временем Реал подписывает Мбаппе, уже имея в составе Беллингема, проверенного игрока, Винисиуса, проверенного игрока. У Барселоны таких нет. Такова реальность", - приводит слова Гути Mundo Deportivo.   Ранее также сообщалось, что трансферная цель Барселоны в шаге от перехода в другой клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид

Статьи по теме

Лидер Реала посетил полуфинал Уимблдона Лидер Реала посетил полуфинал Уимблдона
Европейский топ-клуб опроверг информацию о предложении космической суммы за Ямаля Европейский топ-клуб опроверг информацию о предложении космической суммы за Ямаля
Экс-игрок Барселоны присоединится к штабу Флика Экс-игрок Барселоны присоединится к штабу Флика
Определилась дата презентации Мбаппе в Реале Определилась дата презентации Мбаппе в Реале
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина23:35
Сын Виталия Кличко набрал наибольшее количество очков в сборной Украины U-20 в матче против Молдовы
Европа23:01
Известный немецкий клуб подпишет брата игрока МЮ
Европа22:40
Барселона намерена наградить Ямаля новым номером
Европа22:36
Наставник сборной Испании: Ямаль и Уильямс обладают большой зрелостью, которая несвойственна их возрасту
Европа22:08
Экс-игрок Реала считает, что Барселона не сможет конкурировать с мадридским клубом
Европа21:59
Хавбек сборной Англии: Мы отдадим все силы в игре с Испанией независимо от того, как сложится игра
Евро-202421:24
Образец объективности: Мата назвал символическую сборную команд Англии и Испании
Украина21:18
Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах
Европа20:41
Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев
Киберспорт20:36
МОК определился с датой и местом проведения первой киберспортивной Олимпиады
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK