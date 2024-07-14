Лидер Баварии проведет беседу с Компани, чтобы определить свое место в клубе

Хавбек Баварии Йозуа Киммих намерен получить желаемое место в составе, пишет Bayern & Germany.

Немец намерен просить перевести его обратно в центр поля, где он сможет на полную использовать свои сильные стороны. В клубе же его все еще видят справа в обороне.

К тому же был подписан Пальинья, что еще больше обострило конкуренцию в центре. В случае, если Киммих не получит желаемое, он начнет склонятся к уходу.

Бавария не хочет терять игрока бесплатно следующим летом, потому сразу попробует его продать. Однако есть вариант, при котором Компани прислушается к игроку и переведет его в центр в пару к португальцу.

Ранее также сообщалось, что клуб Фабрегаса продолжает собирать бывших топов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!