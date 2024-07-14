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Sold Out: Реал продал все билеты на презентацию Мбаппе

Все 80 тысяч мест уже заняты.
Сегодня, 20:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Презентация Килиана Мбаппе пройдет при полном аншлаге. Об этом сообщает издание As.

Билеты предоставлялись бесплатно как сосьос, так и широкой публике, но первая категория получила приоритетный доступ.

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За два дня до мероприятия все билеты на Сантьяго Бернабеу были раскуплены.

Источник: скриншот

Уже в первый день было забронировано более 85% мест. Ожидается, что на презентацию 16 июля придет более 80 тысяч человек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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