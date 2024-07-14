Sold Out: Реал продал все билеты на презентацию Мбаппе

Все 80 тысяч мест уже заняты.

Презентация Килиана Мбаппе пройдет при полном аншлаге. Об этом сообщает издание As.

Билеты предоставлялись бесплатно как сосьос, так и широкой публике, но первая категория получила приоритетный доступ.

Читай также: Семья Мбаппе намерена приобрести клуб из Франции

За два дня до мероприятия все билеты на Сантьяго Бернабеу были раскуплены.

Источник: скриншот

Уже в первый день было забронировано более 85% мест. Ожидается, что на презентацию 16 июля придет более 80 тысяч человек.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!