В Реале обеспокоены физической формой Мбаппе

Реал стремится помочь Килиану Мбаппе как можно скорее восстановить форму. Об этом сообщает издание As.

В клубе беспокоятся о его физическом состоянии, которое ухудшилось после матча с Реал Сосьедад в Лиге чемпионов.

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Тренер по физподготовке Антонио Пинтус разработал для Мбаппе специальную программу тренировок, чтобы вернуть ему уровень подготовки Криштиану Роналду.

Килиан должен быть в отличной форме к 14 августа, когда Реал сыграет с Аталантой за Суперкубок Европы.

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