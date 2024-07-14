В Реале обеспокоены физической формой Мбаппе
Французу уже подобрали программу возвращения былых кондиций.
Реал стремится помочь Килиану Мбаппе как можно скорее восстановить форму. Об этом сообщает издание As.
В клубе беспокоятся о его физическом состоянии, которое ухудшилось после матча с Реал Сосьедад в Лиге чемпионов.
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Тренер по физподготовке Антонио Пинтус разработал для Мбаппе специальную программу тренировок, чтобы вернуть ему уровень подготовки Криштиану Роналду.
Килиан должен быть в отличной форме к 14 августа, когда Реал сыграет с Аталантой за Суперкубок Европы.
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