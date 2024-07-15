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Меньше чем у Хойлунда и Маласии: раскрыта зарплата Зиркзе в Манчестер Юнайтед

Менеджмент манкунианцев явно учится на ошибках своих предшественников.
Вчера, 23:53
Джошуа Зиркзе и Эрик тен Хаг / Getty Images
Джошуа Зиркзе и Эрик тен Хаг / Getty Images

Днем ранее Манчестер Юнайтед представил первого летнего новичка, которым стал Джошуа Зиркзе.

Форвард сборной Нидерландов перешел из Болоньи за 42,5 миллиона евро, которые будут выплачиваться в течение трех лет.

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Теперь же стала известна зарплата, которую 23-летний игрок будет получать в Манчестере.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на Corriere di Bologna, Зиркзе будет зарабатывать 56 тысяч фунтов в неделю.

Для сравнения: Расмус Хойлунд получает 85 тысяч в неделю, Тайрел Маласия - 75 тысяч, а Скотт МакТоминей - 60 тысяч.

Ранее появилась информация, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность приобрести вингера сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Джошуа Зиркзе

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