Меньше чем у Хойлунда и Маласии: раскрыта зарплата Зиркзе в Манчестер Юнайтед
Днем ранее Манчестер Юнайтед представил первого летнего новичка, которым стал Джошуа Зиркзе.
Форвард сборной Нидерландов перешел из Болоньи за 42,5 миллиона евро, которые будут выплачиваться в течение трех лет.
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Теперь же стала известна зарплата, которую 23-летний игрок будет получать в Манчестере.
Как сообщает UtdPlug со ссылкой на Corriere di Bologna, Зиркзе будет зарабатывать 56 тысяч фунтов в неделю.
Для сравнения: Расмус Хойлунд получает 85 тысяч в неделю, Тайрел Маласия - 75 тысяч, а Скотт МакТоминей - 60 тысяч.
Ранее появилась информация, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность приобрести вингера сборной Украины.
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