Меньше чем у Хойлунда и Маласии: раскрыта зарплата Зиркзе в Манчестер Юнайтед

Менеджмент манкунианцев явно учится на ошибках своих предшественников.

Днем ранее Манчестер Юнайтед представил первого летнего новичка, которым стал Джошуа Зиркзе.

Форвард сборной Нидерландов перешел из Болоньи за 42,5 миллиона евро, которые будут выплачиваться в течение трех лет.

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Теперь же стала известна зарплата, которую 23-летний игрок будет получать в Манчестере.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на Corriere di Bologna, Зиркзе будет зарабатывать 56 тысяч фунтов в неделю.

Для сравнения: Расмус Хойлунд получает 85 тысяч в неделю, Тайрел Маласия - 75 тысяч, а Скотт МакТоминей - 60 тысяч.

Ранее появилась информация, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность приобрести вингера сборной Украины.

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