Еще одна легенда Реала после Модрича подпишет новый контракт с клубом

Испанский защитник Лукас Васкес скоро избавится от формального статуса свободного агента.

Как сообщает Фабрицио Романо, Васкес останется в Реале и подпишет контракт сроком до конца июня 2025 года.

Финансовые детали личного соглашения между Лукасом и столичным коллективом остаются неизвестными.

Стоит сказать, что официально предыдущий контракт 33-летнего правого защитника закончился в конце прошлого месяца, поэтому, сейчас испанец «на бумаге» находится без клуба.

В прошлом сезоне игрок провел 38 матчей, забив 3 гола и отдав 8 ассистов.

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