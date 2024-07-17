iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Еще одна легенда Реала после Модрича подпишет новый контракт с клубом

Лукас Васкес останется в стане «сливочных»,
Сегодня, 16:37
Лукас Васкес / Getty Images
Лукас Васкес / Getty Images

Испанский защитник Лукас Васкес скоро избавится от формального статуса свободного агента.

Как сообщает Фабрицио Романо, Васкес останется в Реале и подпишет контракт сроком до конца июня 2025 года.

Финансовые детали личного соглашения между Лукасом и столичным коллективом остаются неизвестными.

Стоит сказать, что официально предыдущий контракт 33-летнего правого защитника закончился в конце прошлого месяца, поэтому, сейчас испанец «на бумаге» находится без клуба.

В прошлом сезоне игрок провел 38 матчей, забив 3 гола и отдав 8 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Лукас Васкес

Статьи по теме

Модрич переподписал контракт с Реалом Модрич переподписал контракт с Реалом
Реал поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне Реал поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне
Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев
Реал официально объявил дату презентации Мбаппе Реал официально объявил дату презентации Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Не десятка: Ямаль получил новый номер в Барселоне
Бокс19:58
"Рассматриваем три даты": Менеджер Фьюри сделал неожиданное заявление о реванше с Усиком
Европа19:32
Цыганков - магия, Блинд - пиво: Довбик принял участие в забавном челендже Жироны
Украина19:14
Наставник сборной Украины U-19 высказался о матче против Норвегии на Евро-2024
Другие страны18:45
"Ребята вернулись": Забарный начал подготовку к новому сезону с Борнмутом
Европа18:39
Легенда Боруссии Дортмунд перейдет в клуб МЛС
Другие страны18:28
Неймар возобновил тренировки в составе Аль-Хиляля после травмы
Киберспорт18:00
NaVi - Furia: онлайн-трансляция матча Esports World Cup по CS 2
Европа17:55
Атлетико вернулся к идее подписания Довбика в качестве замены Мораты
Киберспорт17:46
Esports World Cup: Mouz, FaZe и G2 легко победили в первых матчах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK