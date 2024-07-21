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Анчелотти оценил победу Испании на Евро

Все было заслуженно.
Сегодня, 00:57
Испания / Getty Images
Испания / Getty Images

Наставник Реала Карло Анчелотти поделился мнением о победе Испании на Евро-2024.

По словам итальянского специалиста, «фурия роха» заслуженно торжествовала на континентальном первенстве. 

При этом он отметил, что лучшие игроки сборной были уставшими после долгого сезона, поэтому, ярких индивидуальностей, по его мнению, в составе не было.

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"Испания заслужила победу на Евро-2024, у команды было много талантливых игроков. На этом Евро не было высокой интенсивности.

Сильнейшие футболисты приехали на турнир уставшими", - приводит слова итальянского специалиста Madrid Xtra.

В финале Испания обыграла Англию 2:1.

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