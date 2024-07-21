Эвертон "не приветствует" новые предложения Манчестер Юнайтед по Брантвейту

Все идет к тому, что манкунианцы сконцентрируются на других трансферных целях.

Манчестер Юнайтед сделал уже несколько попыток приобрести Джаррада Брантвейта, однако Эвертон каждый раз отвечал отказом.

Как сообщает The Athletic, "ириски" больше не имеют желания вести переговоры с манкунианцами и не примут их следующее предложение.

По информации источника, Юнайтед хотел воспользоваться неудачей Эвертона в процессе по продаже клуба.

Ранее сообщалось, что из-за этого "синим" пришлось бы продавать своих игроков, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ. Однако после согласования продажи Амаду Онана в Астон Виллу ситуация изменилась.

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Ливерпульский коллектив вернется за стол переговоров лишь в том случае, если "красные дьяволы" предложат ту сумму, которую хочет получить Эвертон за своего центрбека, а именно 70-75 миллионов фунтов.

Эвертон считает, что Брантвейт стоит именно столько, приравнивая его к трансферам Харри Магуайра, Уэсли Фофана и Йошко Гвардиола.

Манчестер Юнайтед в свою очередь не желает платить такие деньги за 22-летнего игрока, с которым уже согласованы детали личного контракта.

Ранее стало известно, что Наполи заинтересован в приобретении защитника Эвертона и сборной Украины Виталия Миколенко.

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