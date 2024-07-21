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Эвертон "не приветствует" новые предложения Манчестер Юнайтед по Брантвейту

Все идет к тому, что манкунианцы сконцентрируются на других трансферных целях.
Сегодня, 10:40
Джаррад Брантвейт / Getty Images
Джаррад Брантвейт / Getty Images

Манчестер Юнайтед сделал уже несколько попыток приобрести Джаррада Брантвейта, однако Эвертон каждый раз отвечал отказом.

Как сообщает The Athletic, "ириски" больше не имеют желания вести переговоры с манкунианцами и не примут их следующее предложение.

По информации источника, Юнайтед хотел воспользоваться неудачей Эвертона в процессе по продаже клуба.

Ранее сообщалось, что из-за этого "синим" пришлось бы продавать своих игроков, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ. Однако после согласования продажи Амаду Онана в Астон Виллу ситуация изменилась.

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Ливерпульский коллектив вернется за стол переговоров лишь в том случае, если "красные дьяволы" предложат ту сумму, которую хочет получить Эвертон за своего центрбека, а именно 70-75 миллионов фунтов.

Эвертон считает, что Брантвейт стоит именно столько, приравнивая его к трансферам Харри Магуайра, Уэсли Фофана и Йошко Гвардиола.

Манчестер Юнайтед в свою очередь не желает платить такие деньги за 22-летнего игрока, с которым уже согласованы детали личного контракта.

Ранее стало известно, что Наполи заинтересован в приобретении защитника Эвертона и сборной Украины Виталия Миколенко.

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