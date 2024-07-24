Зинченко: Манчестер Сити, вероятно, сейчас лучшая команда в мире
Защитник Арсенала Александр Зинченко считает, что его команда на правильном пути.
Украинец признал, что Манчестер Сити - сейчас, вероятно, лучшая команда в мире, но это не значит, что "канониры" должны их копировать.
"Я не думаю, что нам нужно копировать кого-то вроде Сити. Конечно, на данный момент они, вероятно, лучшая команда мира. Их статистика и титулы, выигранные за последние пару лет, невероятны.
Всегда нужно смотреть на лучших, но не быть как они – мы должны их превзойти.
Арсенал на правильном пути. Я действительно надеюсь и верю, что в ближайшем будущем Арсенал сможет добиться многого", - цитирует Александра Daily Mail.
Ранее также сообщалось, кем вдохновлялся защитник Арсенала во время своей травмы.
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