iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко: Манчестер Сити, вероятно, сейчас лучшая команда в мире

Однако Арсенал должен и будет идти своим путем.
Сегодня, 17:28
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко считает, что его команда на правильном пути.

Украинец признал, что Манчестер Сити - сейчас, вероятно, лучшая команда в мире, но это не значит, что "канониры" должны их копировать.

"Я не думаю, что нам нужно копировать кого-то вроде Сити. Конечно, на данный момент они, вероятно, лучшая команда мира. Их статистика и титулы, выигранные за последние пару лет, невероятны. 

Всегда нужно смотреть на лучших, но не быть как они – мы должны их превзойти. 

Арсенал на правильном пути. Я действительно надеюсь и верю, что в ближайшем будущем Арсенал сможет добиться многого", - цитирует Александра Daily Mail.

Ранее также сообщалось, кем вдохновлялся защитник Арсенала во время своей травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

Статьи по теме

Угроза для Зинченко? Арсенал и Болонья согласовали трансфер защитника сборной Италии Угроза для Зинченко? Арсенал и Болонья согласовали трансфер защитника сборной Италии
Зинченко подписал контракт с новым агентством Зинченко подписал контракт с новым агентством
Зинченко - о вылете с Евро-2024: Очень обидно. Сами виноваты Зинченко - о вылете с Евро-2024: Очень обидно. Сами виноваты
"Получили на орехи все": Зинченко признался, что Шевченко разнес сборную после провала в матче с Румынией "Получили на орехи все": Зинченко признался, что Шевченко разнес сборную после провала в матче с Румынией
Помочь журналистам

Видео

Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча
Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Украина17:31
Шапаренко стал автором юбилейного гола Динамо в еврокубках
Европа17:28
Зинченко: Манчестер Сити, вероятно, сейчас лучшая команда в мире
Европа17:10
ПСЖ пытается перехватить у Баварии талантливого вингера
Европа16:58
Защитник Арсенала вдохновлялся чемпионами НБА и Формулы-1 во время восстановления от травмы
Европа16:49
Болонья намерена заменить Калафиори чемпионом мира
Олимпийские игры16:35
Ярослава Магучих и другие легкоатлетки: прогноз на золотые медали Олимпиады
Формула 116:27
Хэмилтон выступил против внедрения кондиционеров в болиды Формулы-1
Европа15:58
Воспитанник Барселоны снова вылетел из-за травмы
Лига Европы15:57
Кривбасс подтвердил место проведения своих еврокубковых матчей
НБА15:40
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Реджи Джексон пополнит состав Филадельфии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK