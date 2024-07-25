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Ливерпуль предложил новый контракт одному из своих лидеров

Клуб хочет сохранить Трента Александера-Арнольда.
Сегодня, 09:58
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Ливерпуль начал переговоры о новом контракте с Трентом Александером-Арнольдом, утверждает CaughtOffside.

Напомним, что контракт английского защитника с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. По слухам, игрока свободным агентом хотел бы забрать Реал.

Однако руководство Ливерпуля решило попытаться сохранить Трента в команде, с ним уже ведутся переговоры касательно нового соглашения.

Клуб готов дать игроку контракт до 2028 или даже 2029 года. Сам же защитник предпочел бы остаться в Ливерпуле, несмотря на интерес из Мадрида.

Если переговоры провалятся, мерсисайдцы попробуют договориться с защитником Фейеноорда Лютсхарелом Гертрюидой.

Ранее также сообщалось, что защитник сборной Италии согласовал контракт с Арсеналом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трент александер-арнольд

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