Защитник сборной Италии согласовал контракт с Арсеналом

Переход Риккардо Калафиори в стан "канониров" находится на завершающей стадии.

Защитник Болоньи и сборной Италии Риккардо Калафиори вскоре должен официально завершить свой переход в лондонский Арсенал.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний футболист подпишет с "канонирами" контракт на пять лет. Заработная плата игрока составит 4 миллиона евро за сезон.

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Сейчас стороны готовят все необходимые документы для оформления трансфера. Перед переходом итальянский защитник еще пройдет медицинское обследование в США, где лондонский клуб проводит предсезонное турне.

В минувшем сезоне Калафиори провел за Болонью во всех турнирах 33 матча, в которых забил два гола и отдал пять ассистов.

Ранее сообщалось, сколько Арсенал заплатит за Калафиори.

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