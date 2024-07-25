iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник сборной Италии согласовал контракт с Арсеналом

Переход Риккардо Калафиори в стан "канониров" находится на завершающей стадии.
Сегодня, 08:32
Риккардо Калафиори / Getty Images
Риккардо Калафиори / Getty Images

Защитник Болоньи и сборной Италии Риккардо Калафиори вскоре должен официально завершить свой переход в лондонский Арсенал.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний футболист подпишет с "канонирами" контракт на пять лет. Заработная плата игрока составит 4 миллиона евро за сезон.

Читай также: Болонья намерена заменить Калафиори чемпионом мира

Сейчас стороны готовят все необходимые документы для оформления трансфера. Перед переходом итальянский защитник еще пройдет медицинское обследование в США, где лондонский клуб проводит предсезонное турне.

В минувшем сезоне Калафиори провел за Болонью во всех турнирах 33 матча, в которых забил два гола и отдал пять ассистов.

Ранее сообщалось, сколько Арсенал заплатит за Калафиори.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы болонья Арсенал Лондон риккардо калафиори

Статьи по теме

Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного
Защитник Арсенала вдохновлялся чемпионами НБА и Формулы-1 во время восстановления от травмы Защитник Арсенала вдохновлялся чемпионами НБА и Формулы-1 во время восстановления от травмы
Болонья намерена заменить Калафиори чемпионом мира Болонья намерена заменить Калафиори чемпионом мира
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей второго тура, три поединка зависят от выступлений сборной на Олимпиаде УПЛ: утверждены даты и время начала матчей второго тура, три поединка зависят от выступлений сборной на Олимпиаде
Помочь журналистам

Видео

Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча
Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Украина10:40
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей второго тура, три поединка зависят от выступлений сборной на Олимпиаде
Европа10:35
Малиновский в шоке: игроки Дженоа спели под открытым небом
Европа10:01
Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного
Европа09:58
Ливерпуль предложил новый контракт одному из своих лидеров
Олимпийские игры09:49
Стрельба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Олимпийские игры09:20
Стрельба из лука на Олимпиаде-2024: сегодня стартуют индивидуальные квалификации
Бокс08:58
Тренер Дэвиса назвал единственное, что может сорвать бой со Стивенсоном
Европа08:32
Защитник сборной Италии согласовал контракт с Арсеналом
Бокс07:59
"Эта потеря была бы разрушительной": Усик отправится на Олимпиаду с особым заданием
Европа07:25
Футбол сегодня: полуфинальный матч Украины на Евро-2024 U-19, дебют Полесья в еврокубках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK