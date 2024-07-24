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Болонья намерена заменить Калафиори чемпионом мира

На данный момент Матс Хуммельс до сих пор остается свободным агентом.
Сегодня, 16:49
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

В ближайшее время защитник Болоньи Риккардо Калафиори должен пополнить состав Арсенала.

При этом итальянский коллектив уже определился с кандидатурой того, кто заменит игрока сборной Италии.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Sky Sports, Болонья намерена пригласить к себе Матса Хуммельса.

Немецкий центрбек, который покинул дортмундскую Боруссию по завершению прошедшего сезона, до сих пор не нашел себе новую команду, оставаясь свободным агентом.

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Однако для того, чтобы подписать чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии, Болонье придется выдержать конкуренцию со стороны новичка Серии А, который уже успел подписать нескольких звездных ветеранов.

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