Болонья намерена заменить Калафиори чемпионом мира
В ближайшее время защитник Болоньи Риккардо Калафиори должен пополнить состав Арсенала.
При этом итальянский коллектив уже определился с кандидатурой того, кто заменит игрока сборной Италии.
Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Sky Sports, Болонья намерена пригласить к себе Матса Хуммельса.
Немецкий центрбек, который покинул дортмундскую Боруссию по завершению прошедшего сезона, до сих пор не нашел себе новую команду, оставаясь свободным агентом.
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Однако для того, чтобы подписать чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии, Болонье придется выдержать конкуренцию со стороны новичка Серии А, который уже успел подписать нескольких звездных ветеранов.
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