Клуб, который возглавляет легенда футбола, планирует подписать Хуммельса

Матс может перебраться в Серию А.

Центральный защитник Боруссии Дортмунд Матс Гуммельс близок к тому чтобы попробовать свои силы в другом топ-чемпионате.

Как сообщает Foot Mercato, итальянский новичок Серии А Комо предложил Гуммельсу 3 млн евро + бонусы за сезон.

У Комо есть несколько конкурентов в борьбе за Матса, но названия этих клубов не раскрываются пока.

Отметим, что новичка элитного итальянского дивизиона возглавляет Сеск Фабрегас, а долями акций в нем владеет Тьерри Анри.

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