Клуб, который возглавляет легенда футбола, планирует подписать Хуммельса
Матс может перебраться в Серию А.
Центральный защитник Боруссии Дортмунд Матс Гуммельс близок к тому чтобы попробовать свои силы в другом топ-чемпионате.
Как сообщает Foot Mercato, итальянский новичок Серии А Комо предложил Гуммельсу 3 млн евро + бонусы за сезон.
У Комо есть несколько конкурентов в борьбе за Матса, но названия этих клубов не раскрываются пока.
Отметим, что новичка элитного итальянского дивизиона возглавляет Сеск Фабрегас, а долями акций в нем владеет Тьерри Анри.
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