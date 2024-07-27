iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я ближе к тому, чтобы уйти": Гвардиола сделал заявление о своем будущем

Тренер Манчестер Сити оценил свое положение на занимаемой должности.
Сегодня, 11:59
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в английском клубе.

Контракт 53-летнего специалиста с "горожанами" рассчитан до конца сезона-2024/25.

Читай также: Гвардиола высказался о возможном уходе основного вратаря из Ман Сити

"Я в Манчестер Сити уже восемь лет. Так что я не останусь здесь еще на восемь лет. Поэтому я ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться. Но я не говорил, что ухожу.

Когда я буду уходить, я скажу, что ухожу. Но я этого не говорил. Посмотрим, что произойдет. Но я не исключаю продления контракта. Я бы с удовольствием остался.

Девять лет в одном клубе - это вечность. Я хочу быть уверен, что это правильное решение, не только для меня. Для клуба, игроков, которые все еще играют так, как играли восемь лет, неважно, какая конкуренция. Вот что я должен увидеть", - приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Ранее сообщалось, что английская футбольная ассоциация хочет видеть Гвардиолу главным тренером сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Статьи по теме

Звезды UFC посетили Олд Траффорд и Этихад для рекламы турнира Звезды UFC посетили Олд Траффорд и Этихад для рекламы турнира
Шахтер нацелился на игрока Манчестер Сити, - Романо Шахтер нацелился на игрока Манчестер Сити, - Романо
Еще один саудовский клуб пытается убедить Манчестер Сити продать Эдерсона Еще один саудовский клуб пытается убедить Манчестер Сити продать Эдерсона
Манчестер Сити подписал лучшего ассистента Жироны Манчестер Сити подписал лучшего ассистента Жироны
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Бокс13:52
Промоутер Усика озвучил основную причину отказа от титула IBF
Европа13:50
Грандиозный трансфер: Реал представил Эндрика на полном Сантьяго Бернабеу
Олимпийские игры13:43
Фехтование на Олимпиаде-2024: Харькова и Кривицкая вышли в 1/8 финала
Бокс13:20
Портер встал на защиту Ломаченко после отказа от боя с Дэвисом
Олимпийские игры13:15
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Кесарь и Письменская стали седьмыми в финале синхрона с 3-метрового трамплина
Олимпийские игры13:12
Стрельба на Олимпиаде-2024: Коростылев и Банькин не прошли в финал
Футбол12:55
Звезда ПСЖ подрабатывает водителем олимпийской сборной
Европа12:52
Довбик отказался общаться с Симеоне
Олимпийские игры12:30
На Олимпийских играх-2024 разыграны первые медали
Европа12:25
Атлетико подпишет действующего чемпиона Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK