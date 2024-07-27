"Я ближе к тому, чтобы уйти": Гвардиола сделал заявление о своем будущем

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в английском клубе.

Контракт 53-летнего специалиста с "горожанами" рассчитан до конца сезона-2024/25.

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"Я в Манчестер Сити уже восемь лет. Так что я не останусь здесь еще на восемь лет. Поэтому я ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться. Но я не говорил, что ухожу.

Когда я буду уходить, я скажу, что ухожу. Но я этого не говорил. Посмотрим, что произойдет. Но я не исключаю продления контракта. Я бы с удовольствием остался.

Девять лет в одном клубе - это вечность. Я хочу быть уверен, что это правильное решение, не только для меня. Для клуба, игроков, которые все еще играют так, как играли восемь лет, неважно, какая конкуренция. Вот что я должен увидеть", - приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Ранее сообщалось, что английская футбольная ассоциация хочет видеть Гвардиолу главным тренером сборной.

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