Английская футбольная ассоциация хочет видеть Гвардиолу главным тренером сборной

Английская футбольная ассоциация определилась с приоритетным вариантом на замену Гарету Саутгейту.

Как сообщает журналист издания The Independent Мигель Дилейни, местные футбольные функционеры мечтают увидеть главным тренером взрослой мужской сборной Пепа Гвардиолу.

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Впрочем, руководство ассоциации понимает, что у испанского специалиста действующий контракт с Манчестер Сити, поэтому, рассматривают назначение исполняющего обязанности на ближайший год.

Среди претендентов также наставник молодежки Ли Карсли, руководитель женской сборной Сабина Вигман, Маурисио Почетитно, Эдди Гау из Ньюкасла, Стивен Джеррард, который сейчас возглавляет Аль-Иттифак и Фрэнк Лэмпард.

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