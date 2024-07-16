Ньюкасл не собирается отпускать своего тренера ради работы со сборной Англии

Гарет Саутгейт появился в заголовках новостей после того, как он объявил о своем уходе с поста тренера сборной Англии.

Основными кандидатами на его место считаются нынешний тренер Ньюкасла Эдди Хау и экс-тренер Челси Грэм Поттер.

Руководство "сорок" поспешило заверить, что клуб не отпустить Хау, несмотря на то, что об этом может попросить Футбольная Ассоциация.

"Конечно, мы будем бороться за то, чтобы он остался в клубе. Он идеально подходит для нашего проекта, над которым мы работаем в Ньюкасл Юнайтед".

"И именно поэтому мы привержены долгосрочному контракту с ним. Мы любим его", - приводит слова гендиректора Ньюкасла Даррена Илса Фабрицио Романо.

Ранее также появилась информация, что Гарет Саутгейт не сможет претендовать на работу в Манчестер Юнайтед, несмотря на то, что еще недавно он был едва ли не главным кандидатом на пост, который занимает Эрик тен Хаг.

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