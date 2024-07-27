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Атлетико подпишет действующего чемпиона Европы

Робен Ле Норман сменит клубную прописку.
Сегодня, 12:25
Робен Ле Норман / Getty Images
Робен Ле Норман / Getty Images

Мадридский Атлетико объявил о трансфере действующего чемпиона Европы Робена Ле Нормана.

Защитник Сосьедада станет игроком "матрацников" как только выйдет из отпуска, оба клуба уже согласовали все условия.

О сумме трансфера пока официально не объявлялось, однако предполагается, что защитник обошелся Атлетико в 30 млн евро.

27-летний игрок забил два гола в 29-ти матчах прошлого сезона, а также стал чемпионом Европы со сборной Испании.

Ранее также игрок Динамо присоединился к испанскому клубу.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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