Атлетико подпишет действующего чемпиона Европы

Мадридский Атлетико объявил о трансфере действующего чемпиона Европы Робена Ле Нормана.

Защитник Сосьедада станет игроком "матрацников" как только выйдет из отпуска, оба клуба уже согласовали все условия.

О сумме трансфера пока официально не объявлялось, однако предполагается, что защитник обошелся Атлетико в 30 млн евро.

27-летний игрок забил два гола в 29-ти матчах прошлого сезона, а также стал чемпионом Европы со сборной Испании.

Ранее также игрок Динамо присоединился к испанскому клубу.

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