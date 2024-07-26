Цитаишвили нашел новый клуб в Испании
Грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, официально стал игроком испанской Гранады. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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По официальным данным Георгий поставил подпись под арендным соглашением на один сезон. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.
✍🏼 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Giorgi Tsitaishvili, nuevo jugador del Granada CF.— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) July 26, 2024
#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 | #GiorgiRojiblanco
Напомним, в 2024 году футболист играл в аренде за Динамо Батуми – 17 матчей в чемпионате Грузии, 1 гол, 6 ассистов. Также он отыграл 4 матча за сборную Грузии на Евро-2024. Гранада по итогам прошлого сезона вылетела в Сегунду. В первом туре новая команда Цитаишвили сыграет с Альбасете 15 августа.
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