Цитаишвили нашел новый клуб в Испании

Грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, официально стал игроком испанской Гранады. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным Георгий поставил подпись под арендным соглашением на один сезон. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

Напомним, в 2024 году футболист играл в аренде за Динамо Батуми – 17 матчей в чемпионате Грузии, 1 гол, 6 ассистов. Также он отыграл 4 матча за сборную Грузии на Евро-2024. Гранада по итогам прошлого сезона вылетела в Сегунду. В первом туре новая команда Цитаишвили сыграет с Альбасете 15 августа.

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