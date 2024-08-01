Лунин не уберег Реал от поражения в спарринге с Миланом
Милан и мадридский Реал провели в Чикаго, США товарищеский матч, успех в котором праздновал итальянский клуб.
"Россонери" сумели одержать минимальную победу со счетом 1:0.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин появился на поле после перерыва, сменив в воротах Тибо Куртуа, и во второй половине встречи "сливочные" пропустили.
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Единственный гол в матче на свой счет записал Самуэль Чуквуезе, который на 55-й минуте точно пробил в нижний угол с близкого расстояния.
Милан - Реал 1:0
Гол: Чуквуезе, 55
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 14 - 13
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 1 - 3
Фолы: 17 - 16
Атаки: 97 - 98
Ранее сообщалось, что Реал рассматривает возможность обменять Лунина на Кепу.
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