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Футбол

Лунин не уберег Реал от поражения в спарринге с Миланом

Украинский голкипер провел на поле один тайм, в ходе которого мадридская команда пропустила.
Сегодня, 08:44
Реал уступил Милану / Getty Images
Реал уступил Милану / Getty Images

Милан и мадридский Реал провели в Чикаго, США товарищеский матч, успех в котором праздновал итальянский клуб.

"Россонери" сумели одержать минимальную победу со счетом 1:0.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин появился на поле после перерыва, сменив в воротах Тибо Куртуа, и во второй половине встречи "сливочные" пропустили.

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Единственный гол в матче на свой счет записал Самуэль Чуквуезе, который на 55-й минуте точно пробил в нижний угол с близкого расстояния.

Милан - Реал 1:0

Гол: Чуквуезе, 55

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 14 - 13
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 1 - 3
Фолы: 17 - 16
Атаки: 97 - 98

Ранее сообщалось, что Реал рассматривает возможность обменять Лунина на Кепу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Реал Мадрид Андрей Лунин

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