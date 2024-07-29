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Лунин отправился на предсезонное турне с Реалом

Мадридцы сыграют на Soccer Champions Tour.
Сегодня, 10:20
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал отправился в турне в США, где сыграет в турнире Soccer Champions Tour - украинец Андрей Лунин попал в заявку команды, несмотря на слухи об уходе из Мадрида.

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Как сообщает клубная пресс-служба "королевского клуба", Карло Анчелотти взял в США 26 исполнителей, среди которых и все звездные новички "сливочных":

Состав Реала
Состав Реала

Стоит отметить, что Реал уже 31 июля проведет матч против итальянского Милана, 3 августа мадридцы сыграют против каталонской Барселоны, а завершат турнир 6 августа матчем против лондонского Челси, в составе которого выступает Михаил Мудрик.

Soccer Champions Tour
Soccer Champions Tour

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне подопечные Карло Анчелотти проведут 14 августа. Реал сойдется с Аталантой в борьбе за Суперкубок УЕФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин ФК Реал Мадрид

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