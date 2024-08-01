Челси с Мудриком одержал разгромную победу, Арсенал с Зинченко проиграл Ливерпулю
Лондонский Челси в Атланте, США провел товарищеский матч с мексиканской Америкой.
Подопечные Энцо Марески разгромили соперника 3:0. Уже в начале встречи счет в поединке ударом с одиннадцатиметровой отметки открыл Кристофер Нкунку, преимущество "синих" удвоил Марк Гию, а во втором тайме Нони Мадуэке также реализовал пенальти.
Читай также: Челси объявил о подписании нового голкипера
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал матч в запасе и появился на поле на 62-й минуте, заменив Рахима Стерлинга.
Челси - Америка 3:0
Голы: Нкунку, 2 (пен.), Гию, 21, Мадуэке 79 (пен.)
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 24 - 10
Удары в створ: 10 - 2
Угловые: 6 - 5
Фолы: 14 - 12
Атаки: 72 - 93
В еще одном спарринге в Филадельфии Ливерпуль одержал победу над лондонским Арсеналом.
Все голы в поединке пришлись на первый тайм: на забитые мячи Мохамеда Салаха и Фабиу Карвалью "канониры" ответили результативным ударом Кая Хаверца.
Украинец Александр Зинченко начал матч в стартовом составе Арсенала и был заменен на 70-й минуте.
Ливерпуль - Арсенал 2:1
Голы: Салах, 13, Карвалью, 34 - Хаверц, 40
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 11 - 12
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 1 - 6
Фолы: 14 - 6
Атаки: 79 - 106
Ранее сообщалось,что Лунин не уберег Реал от поражения в спарринге с Миланом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!