Челси с Мудриком одержал разгромную победу, Арсенал с Зинченко проиграл Ливерпулю

Лондонский Челси в Атланте, США провел товарищеский матч с мексиканской Америкой.

Подопечные Энцо Марески разгромили соперника 3:0. Уже в начале встречи счет в поединке ударом с одиннадцатиметровой отметки открыл Кристофер Нкунку, преимущество "синих" удвоил Марк Гию, а во втором тайме Нони Мадуэке также реализовал пенальти.

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Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал матч в запасе и появился на поле на 62-й минуте, заменив Рахима Стерлинга.

Челси - Америка 3:0

Голы: Нкунку, 2 (пен.), Гию, 21, Мадуэке 79 (пен.)

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 24 - 10

Удары в створ: 10 - 2

Угловые: 6 - 5

Фолы: 14 - 12

Атаки: 72 - 93

В еще одном спарринге в Филадельфии Ливерпуль одержал победу над лондонским Арсеналом.

Все голы в поединке пришлись на первый тайм: на забитые мячи Мохамеда Салаха и Фабиу Карвалью "канониры" ответили результативным ударом Кая Хаверца.

Источник: Getty Images

Украинец Александр Зинченко начал матч в стартовом составе Арсенала и был заменен на 70-й минуте.

Ливерпуль - Арсенал 2:1

Голы: Салах, 13, Карвалью, 34 - Хаверц, 40

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 1 - 6

Фолы: 14 - 6

Атаки: 79 - 106

Ранее сообщалось,что Лунин не уберег Реал от поражения в спарринге с Миланом.

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