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Гвардиола объяснил замену Холанда в матче с Барселоной: Он чувствует себя некомфортно

Наставник опасается за здоровья форварда.
Сегодня, 15:57
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Манчестер Сити продолжает активно готовиться к старту нового сезона. "Горожане" провели товарищеский матч с каталонской Барселоной, проиграв в серии одиннадцати метровых ударов.

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Многим болельщикам и СМИ оказалась непонятной замена лидера команды Эрлинга Холланда в перерыве матча. Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола объяснил данную замену:

"Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придется сделать следующий шаг в плане тренировок и сыгранных минут. Сезон уже не за горами. У него есть недомогание, он мускулист, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой", – цитирует Гвардиолу пресс-служба АПЛ.

Напомним, первую официальную игру сезона подопечные Гвардиолы проведут 10 августа. Горожане сойдутся с Манчестер Юнайтед в борьбе за Суперкубок Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанд

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