АПЛ оштрафовала Манчестер Сити за нарушение регламента

Манчестер Сити был признан виновным в нарушении регламента Английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Manchester Evening News Джо Брэй, "горожане" признали свою вину в 22 нарушениях, связанных с задержкой начала матча за последние два сезона.

Для урегулирования конфликта действующий чемпион Англии пошел на "согласованную санкционную сделку" с лигой, в результате которой клуб заплатит штраф в размере 2,09 миллиона фунтов.

"Клуб принес свои извинения и напомнил игрокам и командам тренеров об их ответственности", - говорится в заявлении.

