АПЛ оштрафовала Манчестер Сити за нарушение регламента

"Горожане" заключили с лигой сделку, чтобы урегулировать конфликт.

Манчестер Сити был признан виновным в нарушении регламента Английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Manchester Evening News Джо Брэй, "горожане" признали свою вину в 22 нарушениях, связанных с задержкой начала матча за последние два сезона.

Для урегулирования конфликта действующий чемпион Англии пошел на "согласованную санкционную сделку" с лигой, в результате которой клуб заплатит штраф в размере 2,09 миллиона фунтов.

"Клуб принес свои извинения и напомнил игрокам и командам тренеров об их ответственности", - говорится в заявлении.

City have 'entered into an agreed sanction agreement' with the PL for 22 breaches relating to kick off delays over the last two seasons. Fines totalling £2.09m.



"The club has apologised and reminded its players and management teams of their responsibilities." #mcfc — Joe Bray (@_joebray) July 31, 2024

Читай также: Игрок сборной Украины обменялся футболками со звездой Манчестер Сити после вылета с Олимпиады

Напомним, что Манчестер Сити также обвиняется в 115 нарушениях финансового фэйр-плей. Судебные заседания по данному делу начнутся осенью 2024 года, при этом вердикт будет вынесен лишь летом 2025 года

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!