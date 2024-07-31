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АПЛ оштрафовала Манчестер Сити за нарушение регламента

"Горожане" заключили с лигой сделку, чтобы урегулировать конфликт.
Сегодня, 19:15
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Манчестер Сити был признан виновным в нарушении регламента Английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Manchester Evening News Джо Брэй, "горожане" признали свою вину в 22 нарушениях, связанных с задержкой начала матча за последние два сезона.

Для урегулирования конфликта действующий чемпион Англии пошел на "согласованную санкционную сделку" с лигой, в результате которой клуб заплатит штраф в размере 2,09 миллиона фунтов.

"Клуб принес свои извинения и напомнил игрокам и командам тренеров об их ответственности", - говорится в заявлении.

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Напомним, что Манчестер Сити также обвиняется в 115 нарушениях финансового фэйр-плей. Судебные заседания по данному делу начнутся осенью 2024 года, при этом вердикт будет вынесен лишь летом 2025 года

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

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