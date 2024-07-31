Игрок сборной Украины обменялся футболками со звездой Манчестер Сити после вылета с Олимпиады

Олег Федор уехал с Парижа с подарком.

Полузащитник олимпийской сборной Украины и Руха Олег Федор получил подарок после вылета с Олимпийских игр-2024.

Украинская сборная не смогла обыграть Аргентину (0:2), что поставило крест на шансах на выход в плей-офф.

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Федор после матча встретился с аргентинским форвардом Манчестер Сити Хулианом Альваресом. Футболисты обменялись игровыми футболками.

Ранее сообщалось, что Ямаль разошелся со своей девушкой, которая изменила ему.

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