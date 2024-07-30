Ямаль разошелся со своей девушкой, которая изменила ему

У футболиста сборной Испании и Барселоны Ламина Ямаля произошли изменения в личной жизни.

В сеть попало видео с записи трансляции прямого эфира, на котором девушка футболиста Алекс Падилья сидела на коленях у другого парня.

"Ты дурак, ты создашь мне проблему", - сказала 17-летняя девушка, когда увидела, что ее снимают.

В результате Ямаль и Алекс отписались друг от друга в Instagram.

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Отметим, что после победы Испании на чемпионате Европы-2024 Ламин праздновал триумф с девушкой, с котором потом отдыхал в Греции и Италии.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара взорвала сеть обнаженной фотографией.

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