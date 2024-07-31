Результативная ничья и победа по пенальти: Барселона и Манчестер Сити провели спарринг в США

Каталонцы дважды по ходу встречи выходили вперед, но английской команде удавалось отыгрываться.

Барселона и Манчестер Сити встретились в спарринге / Getty Images

Барселона и Манчестер Сити провели товарищеский матч в Орландо, штат Флорида, США.

Команда Ханса-Дитера Флика открыла счет в середине первого тайма усилиями Пау Дельгадо, на что "горожане" ответили результативным ударом Нико О'Райли. Перед перерывом каталонцы снова вышли вперед благодаря голу Пабло Торре, однако во второй половине встречи Джек Грилиш установил окончательный результат основного времени поединка.

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В серии пенальти победу одержала Барселона: каталонцы реализовали все свои четыре удара, тогда как соперник - только один.

Барселона - Манчестер Сити 2:2 (пен. 4:1)

Голы: Пау Дельгадо, 24, Пабло Торре, 45+2 - Нико О'Райли, 29, Джек Грилиш, 60

Ожидаемые голы (xG): 1.74 - 1.03

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 6 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 3 - 4

Фолы: 12 - 7

Атаки: 160 - 190

Ранее сообщалось, что Барселона установила ценник на одного из форвардов.

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