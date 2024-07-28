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Барселона получила заманчивое предложение от саудовского клуба по одному из игроков

Но недостаточно привлекательную, чтобы каталонцы согласились.
Сегодня, 09:04
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Барселона может лишиться одного из своих игроков в ближайшее время.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» получили предложение от неназванного саудовского клуба по Рафинье. Сумма предложения составила 65 млн евро.

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Каталонцы уже отклонили эту попытку приобрести бразильского вингера, поскольку, хотят получить за него «немного больше».

В прошлом сезоне Рафинья провел 28 матчей в Ла Лиге, забив 6 голов и отдав 9 ассистов, но постепенно начал уступать место в старте Ламину Ямалю

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Саудовская Аравия

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