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ПСЖ собирается перехватить трансферную цель Барселоны

Нико Уильямс может перебраться в стан парижан.
Сегодня, 16:33
Нико Вильямс / Getty Images
Нико Вильямс / Getty Images

Французский ПСЖ собирается подписать новоиспеченного чемпиона Европы Нико Уильямса.

Как сообщает журналист издания RMC Sport Фабрис Хокинс, парижане собираются навязать борьбу за Уильямса Барселоне. Сумма трансфера может составить 62 млн евро, которые прописаны в качестве суммы выкупа в контракте Нико с Атлетиком.

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Отмечается, что ПСЖ пытается найти договоренность по персональным условиям с испанским вингером, но конкурировать с Барселоной, которая продвинулась в этом плане дальше, им достаточно сложно.

Также коллектив Луиса Энрике может пополнить игрок Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо. Детали потенциального трансфера остаются не

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