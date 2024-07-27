Звезда ПСЖ подрабатывает водителем олимпийской сборной

Защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими примерил для себя непривычную роль.

Напомним, игрок вошел в состав олимпийской сборной своей страны, и, похоже, не только для того, чтобы помогать на поле.

В Сети появилось видео, с автобусом сборной Марокко, водителем которого оказался именно звездный защитник.

Однако некоторые пользователи выразили сомнение, что за рулем именно Хакими, предположив, что это просто похожий на него человек.

Напомним, что онлайн трансляция матча Марокко - Украина доступна на нашем сайте.

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