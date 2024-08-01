Экс-звезда Манчестер Юнайтед перебрался в португальский клуб

Бывший игрок сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Нани нашел новый клуб – легендарный Португалец продолжит карьеру на родине.

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Нани подписал контракт с португальским клубом ФК Эштрела Амадоры. Контракт между футболистом и клубом рассчитан на год. О денежных деталях сделки никакой информации нет.

Напомним, прошлый сезон Нани провел в составе турецкого Адана Демирспор. Также звездный португалец славится своими выступлениями за Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Валенсию, Лацио и ряд других клубов.

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