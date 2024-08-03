Атлетико собирается сделать официальное предложение Манчестер Сити по Алвьаресу

Испанцы готовы отдать за форварда меньше, чем конкурент, но у них есть свой козырь.

Атлетико всерьез намерен побороться с ПСЖ за форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, "кольчонерос" собираются представить "горожанам" свое первое официальное предложение в размере 60 миллионов евро.

По информации источника, у Сити на руках уже есть предложение от ПСЖ, которое более выгодно как для клуба, так и игрока.

Однако мадридский клуб считает, что у него есть преимущество за счет того, что он представляет столицу Испании.

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Считается, что уход Альвареса из Манчестер Сити становится все более реальным. Также сообщается об интересе со стороны Челси, но "пенсионеры" пока что не делали никакого предложения.

Хулина Альварес выступает за Манчестер Сити с лета 2022 года. За два года в команде Пепа Гвардиолы 24-летний аргентинец провел 103 матча, в которых записал на свой счет 36 голов и 18 результативных передач.

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