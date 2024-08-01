Центрбек Барселоны заинтересовал Атлетико

Центральный защитник Барселоны Клеман Лангле оказался в списке интересов мадридского Атлетико, сообщает ESPN со ссылкой на Foot Mercato.

По информации источника, "кольчонерос" включили 29-летнего француза в свой шорт-лист в качестве "потенциального варианта" для усиления защиты.

Однако в то же самое время утверждается, что зарплата игрока может стать стать препятствием для осуществления трансфера - в Каталонии он получает 3 миллиона евро в год.

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Барселона же надеется расстаться с защитником, на которого также претендуют клубы Саудовской Аравии.

Напомним, что весь прошлый сезон Клеман Лангле провел на правах аренды в Астон Вилле. На его счету один ассист и пять предупреждений в 25 матчах во всех турнирах.

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