Атлетико и Челси согласовали трансфер хавбека сборной Англии

Теперь "матрасникам" нужно убедить самого игрока согласиться на переезд в столицу Испании.

Полузащитник Челси и сборной Англии Конор Галлахер близок к тому, чтобы сменить чемпионат.

Как сообщает Atletico Universe со ссылкой на журналиста Relevo Маттео Моретто, "синие" практически подписали соглашение с Атлетико о трансфере 24-летнего игрока.

Для того, чтобы трансфер состоялся, клубам нужно получить от игрока одобрение на переезд в Испанию. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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В прошедшем сезоне Конор Галлахер провел 50 матчей, в которых отметился 7 голами и 9 результативными передачами. Вместе со сборной Англии он дошел до финала Евро-2024, где команда Гарета Саутгейта уступила Испании (1:2).

Ранее стало известно, что Атлетико приблизился к подписанию форварда Вильярреала после неудачи с Артемом Довбиком.

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