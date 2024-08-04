Барселона отказалась от аренды игрока сборной Франции

Полузащитник сборной Франции и Аль-Иттихада Нголо Канте мог оказаться в Барселоне.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцам предлагали арендовать игрока и все в клубе были "в восторге" от этой идеи пока свое слово не взял Ханси Флик.

Наставник "сине-гранатовых" сказал, что Нголо ему не нужен, поскольку, тот хочет увидеть, как себя в составе проявят молодые игроки.

Напомним, ранее сообщалось, что Канте заинтересовал Вест Хэм.

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