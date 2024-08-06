Звезда Атлетика и сборной Испании принял окончательное решение о своем будущем
Вингер Атлетика и сборной Испании Нико Уильямс продолжит выступления за баскскую команду.
22-летний футболист, в подписании которого этим летом были заинтересованы Барселона и ПСЖ, подтвердил, что останется в клубе из Бильбао.
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Слова игрока приводит пресс-служба Атлетика.
"Я вернулся, с нетерпением жду этого сезона. Вперед, Атлетик", - заявил Уильямс.
👋🏿 Ongi etorri etxera, @willliamsssnico‼️— Athletic Club (@AthleticClub) August 6, 2024
Nico Williams ya está en Lezama ❤️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/jkljokSq86
Напомним, что в минувшем сезоне Уильямс провел за Атлетик 37 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и 19 результативными передачами. Со сборной Испании вингер выиграл Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Барселона приостановила работу над трансфером Нико Уильямса.
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