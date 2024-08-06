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Звезда Атлетика и сборной Испании принял окончательное решение о своем будущем

Нико Уильямс закрыл свою трансферную историю на это лето.
Сегодня, 12:58
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Вингер Атлетика и сборной Испании Нико Уильямс продолжит выступления за баскскую команду.

22-летний футболист, в подписании которого этим летом были заинтересованы Барселона и ПСЖ, подтвердил, что останется в клубе из Бильбао.

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Слова игрока приводит пресс-служба Атлетика.

"Я вернулся, с нетерпением жду этого сезона. Вперед, Атлетик", - заявил Уильямс.

Напомним, что в минувшем сезоне Уильямс провел за Атлетик 37 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и 19 результативными передачами. Со сборной Испании вингер выиграл Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Барселона приостановила работу над трансфером Нико Уильямса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Атлетик Бильбао Нико Уильямс

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