Юные вингеры Испании организовали первый гол в финале Евро-2024

Испанцы очень бодро начали второй тайм.

В воскресенье, 14 июля, в финале чемпионата Европы 2024 года сошлись сборные Испании и Англии.

После далеко не самого увлекательного первого тайма вторая половина поединка началась очень бодро.

Уже на второй минуте второго тайма испанцы организовали первый гол встречи. Это Ламин Ямаль сместился ближе к полукругу штрафной площади и покатил мяч на Нико Уильямса.

Вингер "фурии рохи" из пределов штрафной поразил дальний угол ворот Джордана Пикфорда.

Видео гола Нико Уильямса:

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Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция финального матча Евро-2024 между Испанией и Англией.

Источник: MEGOGO

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