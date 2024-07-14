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Футбол

Юные вингеры Испании организовали первый гол в финале Евро-2024

Испанцы очень бодро начали второй тайм.
Вчера, 23:20
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

В воскресенье, 14 июля, в финале чемпионата Европы 2024 года сошлись сборные Испании и Англии.

После далеко не самого увлекательного первого тайма вторая половина поединка началась очень бодро.

Уже на второй минуте второго тайма испанцы организовали первый гол встречи. Это Ламин Ямаль сместился ближе к полукругу штрафной площади и покатил мяч на Нико Уильямса.

Вингер "фурии рохи" из пределов штрафной поразил дальний угол ворот Джордана Пикфорда.

Видео гола Нико Уильямса:

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Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция финального матча Евро-2024 между Испанией и Англией.

ИсточникMEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы сборная Англии сборная Испании Нико Уильямс

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Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

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