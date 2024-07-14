Юные вингеры Испании организовали первый гол в финале Евро-2024
В воскресенье, 14 июля, в финале чемпионата Европы 2024 года сошлись сборные Испании и Англии.
После далеко не самого увлекательного первого тайма вторая половина поединка началась очень бодро.
Уже на второй минуте второго тайма испанцы организовали первый гол встречи. Это Ламин Ямаль сместился ближе к полукругу штрафной площади и покатил мяч на Нико Уильямса.
Вингер "фурии рохи" из пределов штрафной поразил дальний угол ворот Джордана Пикфорда.
Видео гола Нико Уильямса:
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Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция финального матча Евро-2024 между Испанией и Англией.
Источник: MEGOGO
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