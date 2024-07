Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству матчей на чемпионатах Европы

В Берлине на Олимпиаштадионе в рамках финала чемпионата Европы-2024 сошлись Испания и Англия.

Как и в предыдущих матчах турнира испанскую команду в статусе капитана на поле вывел форвард Атлетико Альваро Мората.

Как сообщает Opta, для Мораты данная игра стала уже 17-й на чемпионатах Европы, что стало новым рекордом среди всех испанских футболистов.

17 - @AlvaroMorata will play his 17th European Championship match, becoming the #Spain player 🇪🇸 with the most appearances in the history of the competition. Captain.#EURO2024 pic.twitter.com/aAdmBqB09W