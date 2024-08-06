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ПСЖ может подписать игрока Баварии

Кингсли Коман может вернуться в клуб, который его воспитал.
Сегодня, 19:36
Кингсли Коман / Getty Images
Кингсли Коман / Getty Images

Французский ПСЖ продолжает искать варианты усиления атаки.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, парижане могут арендовать Кингсли Комана. Рассматривается вариант, как и с возможностью, так и с обязательством выкупа.

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Сейчас между столичным грандом и Баварией продолжаются переговоры относительно структуры аренды французского вингера.

Отметим, что Коман является воспитанником ПСЖ и играл за взрослую команду с 2013 по 2014 год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ

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