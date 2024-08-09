ПСЖ подписал защитника Эквадора за солидную сумму
Уильян Пачо получил шанс проявить себя в топ-клубе.
Французский Пари Сен-Жермен официально объявил о подписании эквадорского защитника франкфуртского Айнтрахта Уильяна Пачо.
22-летний футболист подписал контракт на пять лет.
🆕🔴🔵#WelcomePacho pic.twitter.com/Iq5ccFWBgk— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2024
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ отдал за 22-летнего игрока 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне Пачо провел 44 матча, в которых сделал две голевые передачи.
Ранее ПСЖ объявил о подписании таланта из Бенфики.
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