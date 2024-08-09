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ПСЖ подписал защитника Эквадора за солидную сумму

Уильян Пачо получил шанс проявить себя в топ-клубе.
Сегодня, 15:10
Уильян Пачо / Getty Images
Уильян Пачо / Getty Images

Французский Пари Сен-Жермен официально объявил о подписании эквадорского защитника франкфуртского Айнтрахта Уильяна Пачо.

22-летний футболист подписал контракт на пять лет.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ отдал за 22-летнего игрока 40 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Пачо провел 44 матча, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее ПСЖ объявил о подписании таланта из Бенфики.

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