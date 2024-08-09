Барселона может подписать воспитанника Реала
Серхио Регилон может усилить каталонцев.
Каталонская Барселона нацелилась на приобретение воспитанника своего принципиального соперника мадридского Реала.
Как сообщает издание Sky Sports, "сине-гранатовые" связались с Тоттенхэмом и окружением Серхио Регилона, чтобы узнать возможно ли будет его подписать этим летом, поскольку, у Регилона остался только год по контракту.
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Сейчас детали потенциального соглашения между клубами, а также личного предложения игроку остаются неизвестными.
В прошлом сезоне Регилон играл в арендах за Манчестер Юнайтед и Брентфорд, наиграв в сумме 28 матчей, где он отдал 4 ассиста.
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