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Барселона может подписать воспитанника Реала

Серхио Регилон может усилить каталонцев.
Сегодня, 17:34
Серхио Регилон / Getty Images
Серхио Регилон / Getty Images

Каталонская Барселона нацелилась на приобретение воспитанника своего принципиального соперника мадридского Реала.

Как сообщает издание Sky Sports, "сине-гранатовые" связались с Тоттенхэмом и окружением Серхио Регилона, чтобы узнать возможно ли будет его подписать этим летом, поскольку, у Регилона остался только год по контракту.

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Сейчас детали потенциального соглашения между клубами, а также личного предложения игроку остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Регилон играл в арендах за Манчестер Юнайтед и Брентфорд, наиграв в сумме 28 матчей, где он отдал 4 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал

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