Трабзонспор нашел альтернативу Шапаренко в Англии - турки нацелились на воспитанника МЮ

Джош Браунхилл близок к переезду в Турцию.

Турецкий Трабзонспор хочет подписать центрального полузащитника Бернли Джоша Браунхилла. Об этом пишет Kuzey Ekspres.

Читай также: Динамо отреагировало на слухи о предложениях по трансферу Шапаренко

По сообщению источника, турки обратили внимание на капитана Бернли после отказа Динамо отпускать в Турцию футболиста сборной Украины Николая Шапаренко.

Сообщается, что кандидатуру Браунхилла, являющегося воспитанником академии Манчестер Юнайтед, в качестве потенциального новичка команды уже одобрил главный тренер Трабзонспора Абдулла Авчи.

Напомним, руководство Трабзонспора активно работало над трансфером Николая Шапаренко, но Динамо отклонило все предложения турок. За украинца предлагали 4,5 миллиона евро, а еще 1 миллион евро были готовы выплатить в виде бонусов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!