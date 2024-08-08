Динамо отреагировало на слухи о предложениях по трансферу Шапаренко

Пресс-служба киевлян заявила, что реальных переговоров о переходе украинца в какой-то клуб не было.

Киевское Динамо высказалось об информации относительно предложения Трабзонспора по трансферу Николая Шапаренко.

"Бело-синие" от имени клубного пресаташе Андрея Шахова-младшего заверили, что турецкий клуб не вел переговоров о переходе украинского полузащитника.

Также отмечается, что если клуб из топового чемпионата сделает "достойное" предложение по Шапаренко, то его с легкостью отпустят из клуба.

Читай также: Динамо назвало сроки восстановления Дячука

"В СМИ активно распространяют новость, что Трабзонспор сделал предложение киевскому Динамо по трансферу Николая Шапаренко.

Чтобы поставить точку в этих слухах, сообщаю, что информация никоим образом не соответствует действительности.

Руководство клуба высоко ценит талант и мастерство Шапаренко. Продавать игроков ради продажи Динамо не будет. Важно, чтобы наши футболисты двигались вперед, развивались и прославляли свою страну на международной арене. Поэтому Динамо готово рассматривать реальные предложения по Шапаренко исключительно из ТОП-чемпионатов", - сказано в заявлении.

Отметим, что в текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 3 матча в квалификации ЛЧ, забив 1 гол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!