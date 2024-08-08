Динамо назвало сроки восстановления Дячука

Защитник угодил в лазарет на несколько недель с травмой плеча.

Тренерский штаб Динамо в ближайшие недели не сможет рассчитывать на центрального защитника Максима Дячука.

Игрок ранее получил травму плеча в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского Партизана (3:0).

Читай также: Дячук впервые рассказал о своей травме, полученной в матче с Партизаном

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", у футболиста диагностировали повреждение ключично-акремиального сочленения и ему была успешно сделана операция.

21-летний защитник уже приступил к реабилитации, ориентировочный срок восстановления - шесть недель.

Ранее Владимир Бражко оценил шансы Динамо пройти Рейнджерс в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!