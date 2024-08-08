Динамо назвало сроки восстановления Дячука
Защитник угодил в лазарет на несколько недель с травмой плеча.
Тренерский штаб Динамо в ближайшие недели не сможет рассчитывать на центрального защитника Максима Дячука.
Игрок ранее получил травму плеча в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского Партизана (3:0).
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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", у футболиста диагностировали повреждение ключично-акремиального сочленения и ему была успешно сделана операция.
21-летний защитник уже приступил к реабилитации, ориентировочный срок восстановления - шесть недель.
Ранее Владимир Бражко оценил шансы Динамо пройти Рейнджерс в Лиге чемпионов.
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