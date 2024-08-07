Бражко оценил шансы Динамо пройти Рейнджерс в Лиге чемпионов

Киевское Динамо сыграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского ФК Рейнджерс. Подопечные Александра Шовковского расписали ничью с шотландцами в Любляне.

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Один из лидеров "бело-синих" Владимир Бражко подвел итоги поединка, оценив шансы киевлян пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

"Очень интересная игра была и хороший соперник. Конечно, грустно, что мы пропустили мяч на последней секунде. Гол пропустили в результате серии ошибок. Где-то нам не повезло. Но уверен, что будет интересен второй матч. Посмотрим, что будет у Глазго . Будем готовиться.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые за нас болели здесь, на стадионе, а также тех, кто болел за нас, смотря матч по телевизору в Украине! Очень грустно, что мы не смогли обрадовать их победой. Будем делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд по сумме двух матчей", - цитирует Бражко пресс-служба Динамо.

Напомним, ответный матч в Глазго состоится уже в следующий вторник, 13 августа. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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