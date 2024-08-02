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Дячук впервые рассказал о своей травме, полученной в матче с Партизаном

Максим обратился к фанатам киевлян.
Сегодня, 15:58
Максим Дячук / ФК Динамо Киев
Максим Дячук / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо не заметило сербский Партизан в матчах второго квалификационного раунда отбора в Лигу чемпионов. Киевляне разгромили соперника в номинально домашнем матче (6:2) и не оставили шансов в гостевом (3:0).

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Ложкой дегтя для киевлян в ответном матче стала травма украинского защитника Максима Дячука, который был вынужден покинуть поле на носилках. Дячук впервые высказался о повреждении:

"Привет всем! Очень много сообщений и поддержки я прочитал и услышал. Спасибо всем, кто поддержал и переживает. Спасибо партнерам по команде, персоналу и тренерам. Вернусь сильнее. Слава Украине!", - написал Дячук в своем Instagram.

Напомним, в третьем раунде квалификации киевское Динамо сойдется с шотландским Рейнджерсом. Первый матч запланирован уже на следующий вторник, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21.00.

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