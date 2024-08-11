Гаттузо отстранил ключевого игрока от матчей и тренировок

Главный тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо отстранил от игр одну из главных звезд команды, пишет Sportske Jutarnji.

Итальянский наставник оказался недоволен поведением Ивана Перишича на тренировках перед матчем 2-го тура.

Издание не сообщает, что именно не понравилось тренеру, речь идет о недисциплиннированости Перишича, из-за которой Гаттузо отстранил его от мачтей и тренировок.

На матч против Локомотивы Перишич не поехал с командой, но отреагировал на отстранение в соцсетях.

"Сегодня важный матч, и я не собираюсь нарушать спокойствие ребят и клуба, привлекая к себе внимание. Желаю удачи всей команде, а о том, что произошло, мы сможем поговорить после", - написал игрок.

Напомним, что свою карьеру Иван Перишич начинал именно в Хайдуке, пройдя через всю академию хорватского клуба.

Ранее также сообщалось, что с Эвертона снова могут снять очки.

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